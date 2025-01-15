Суд арестовал напавшего с ножом в аэропорту Красноярска

Умид Каюмов (Фото: Транспортная полиция Сибири)

Красноярский краевой суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на человека в аэропорту Красноярска, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По словам собеседника агентства, Умида Каюмова, 1984 года рождения, заключили под стражу на два месяца, до 12 марта.

В управлении транспортной полиции по Сибири уточняли, что против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нападение произошло вечером 13 января. Как сообщали в МВД, Каюмов в одном из кафе аэропорта нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Нападавший сразу же был задержан двумя очевидцами и транспортными полицейскими. Потерпевшему оказали медицинскую помощь на месте и отвезли в больницу.

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Каюмов на допросе рассказал, что в момент нападения был пьян. Пострадавший заявил, что не был знаком с ним.

Телеграм-канал Baza писал, что он пришел на территорию аэропорта без оружия, а нож взял в одном из заведений. Телеграм-канал «112» со ссылкой на очевидцев отмечал, что нападавший бегал по зданию аэропорта и вел себя неадекватно.