Суд арестовал напавшего с ножом в аэропорту Красноярска
Красноярский краевой суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на человека в аэропорту Красноярска, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
По словам собеседника агентства, Умида Каюмова, 1984 года рождения, заключили под стражу на два месяца, до 12 марта.
В управлении транспортной полиции по Сибири уточняли, что против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Нападение произошло вечером 13 января. Как сообщали в МВД, Каюмов в одном из кафе аэропорта нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Нападавший сразу же был задержан двумя очевидцами и транспортными полицейскими. Потерпевшему оказали медицинскую помощь на месте и отвезли в больницу.
Каюмов на допросе рассказал, что в момент нападения был пьян. Пострадавший заявил, что не был знаком с ним.
Телеграм-канал Baza писал, что он пришел на территорию аэропорта без оружия, а нож взял в одном из заведений. Телеграм-канал «112» со ссылкой на очевидцев отмечал, что нападавший бегал по зданию аэропорта и вел себя неадекватно.
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