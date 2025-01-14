Задержанный в аэропорту Красноярска признался в нападении с ножом

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Иностранец, порезавший ножом в аэропорту Красноярска другого пассажира, признался в нападении, но не смог объяснить мотивы своего поступка. Видео допроса опубликовало управление транспортной полиции Сибири.

Там добавили, что следователи по факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

На видео мужчина рассказал, что приехал в Красноярск два дня назад. Цель поездки он внятно объяснить не смог, сотрудник правоохранительных органов предположил, что так иностранец добирался домой.

На вопрос о том, почему его задержали, мужчина ответил: «Пьяный был. Я убил».

Нападение произошло вечером 13 января. 40-летний иностранец в одном из кафе нанес несколько ударов 39-летнему пассажиру. Потерпевшему оказали медицинскую помощь на месте и отправили в больницу.

Сопровождающий задержанного пояснил, что тот «выпил много водки», поэтому так себя вел.