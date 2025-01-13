Кремль назвал дату подписания договора о сотрудничестве с Ираном
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном главы стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут после проведения переговоров в пятницу, 17 января. Об этом сообщает Кремль в телеграм-канале.
Обсуждение дальнейшего сотрудничества между странами пройдет в Москве. Во время официального визита Пезешкиана главы стран также поднимут вопросы, касающиеся торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сфер, а также обсудят региональную и международную повестки дня.
«По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ», — говорится в сообщении.
О запланированном визите Пезешкиана в Москву посол Исламской Республики Иран Казем Джалали объявил 26 декабря 2024 года. В середине ноября того же года посол заявил, что договор о партнерстве уже готов, однако его подписание откладывалось из-за гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси.
По словам посла, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.
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