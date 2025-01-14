Байден приготовил запрет машин с российскими и китайскими технологиями

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Администрация президента США Джо Байдена утвердила новые правила, фактически запрещающие продажу новых личных автомобилей с китайскими и российскими технологиями, сообщает агентство Bloomberg. Это решение американских властей позволит новому избранному президенту США Дональду Трампу распространить такие же ограничения на коммерческие автомобили и автобусы.

Как сообщило Управление промышленности и безопасности Министерства торговли США, технологии из Китая и России представляют «неприемлемую угрозу национальной безопасности» страны.

Современные автомобили, оснащенные устройствами для подключения к интернету, по сути, являются компьютерами, которые могут собирать чувствительные данные о владельцах или водителях, нарушая конфиденциальность потребителей, а также позволять из-за границы удаленно манипулировать автомобилями, передает Bloomberg.

Новый закон запрещает импорт и продажу автомобилей с подключением к интернету, если они оснащены определенными аппаратными или программными компонентами, имеющими «достаточную связь» с Китаем или Россией, а также запрещает продажу этих компонентов отдельно. Также устанавливается запрет на продажу автомобилей, произведенных в США, если они связаны с Китаем или Россией.

Данный закон касается только легковых автомобилей весом до 10 тыс. фунтов (около 4,5 т). Запрет начнет действовать с 2027 года.

Китай стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей, обогнав Японию. В 2023 году Китай экспортировал 5,26 млн машин, что на 1 млн больше, чем объем поставок Японии.

Основной причиной этого роста стал рекордный спрос на китайские автомобили в России, где продажи увеличились как минимум в пять раз. Хотя Китай уже является мировым лидером по производству электромобилей, основной прирост экспорта обеспечили традиционные автомобили на бензине.