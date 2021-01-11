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США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма, из которого она была исключена при президенте Бараке Обаме. Вашингтон обвинил Гавану в предоставлении убежища террористам
Фото: Steve Sanchez / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Steve Sanchez / Keystone Press Agency / Global Look Press

США включили кубу в список стран, которые по версии Вашингтона, поддерживают международный терроризм. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Администрация Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы лишить режим Кастро ресурсов, которые он использует для угнетения народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в Венесуэлу и остальную часть Западного полушария», — говорится в заявлении Помпео, передает Fox News.

В документе утверждается, что Куба попала в список за укрывательство террористов.

«Этими действиями мы еще раз привлечем правительство Кубы к ответственности и дадим ясный сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США», — сказал госсекретарь.

Заявление прозвучало за 9 дней до того, как в должность президента вступит Джо Байден.

США впервые включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 1982 году. Поводом стала поддержка Гаваной партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки. Куба прекратила поставку оружия и военных инструкторов в другие страны в 1991 году, но США тогда не изменили своего решения.

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Фото:Ismael Francisco / AP

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Пересмотреть отношения с Кубой взялась администрация Барака Обамы, который стал президентом в 2009 году. Он подписал несколько указов, которые смягчили политику США в сфере торговли, туризма и финансов. Кроме того, при Обаме возобновили работу посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне. В 2016 году он также посетил Кубу — это был первый официальный визит главы Белого дома в страну с 1928 года.

В мае 2015 года Обама объявил об исключении Кубы из списка стран — спонсоров терроризма. Это могло позволить Кубе получить от США экономическую помощь и приобретать продукцию двойного назначения, если бы не действующее в отношении страны экономическое эмбарго.

В 2017 году в должность президента США вступил Дональд Трамп, который решил ужесточить политику в отношении Кубы и отменил часть решений, достигнутых при Обаме. В частности, Трамп отменил политику wet feet, dry feet. Она позволяла кубинцам, которые сбежали в США, в течение года обратиться с просьбой о предоставлении им вида на жительство. Также Трамп вновь запретил отдельные поездки граждан на Кубу по программам международного обмена.

Автор
Виктория Полякова
Куба терроризм
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