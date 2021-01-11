США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма, из которого она была исключена при президенте Бараке Обаме. Вашингтон обвинил Гавану в предоставлении убежища террористам

Фото: Steve Sanchez / Keystone Press Agency / Global Look Press

США включили кубу в список стран, которые по версии Вашингтона, поддерживают международный терроризм. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Администрация Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы лишить режим Кастро ресурсов, которые он использует для угнетения народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в Венесуэлу и остальную часть Западного полушария», — говорится в заявлении Помпео, передает Fox News.

В документе утверждается, что Куба попала в список за укрывательство террористов.

«Этими действиями мы еще раз привлечем правительство Кубы к ответственности и дадим ясный сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США», — сказал госсекретарь.

Заявление прозвучало за 9 дней до того, как в должность президента вступит Джо Байден.