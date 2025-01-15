Уолтц сообщил о начале работы над новым раундом «Авраамовых соглашений»

Для нормализации ситуации на Ближнем Востоке команда избранного президента США Дональда Трампа ведет работу над «следующим раундом «Авраамовых соглашений», заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц во время своего выступления в вашингтонском Институте мира. Трансляция велась на канале института на YouTube.

Совместное выступление с советником действующего президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном проходило в рамках мероприятия «Passing the Baton 2025», которое призвано отметить мирную передачу власти.

Уолтц подчеркнул, что стороны постоянно поддерживают связь относительно ситуации на Ближнем Востоке.

«У нас общая миссия — <…> вернуть Ближний Восток на путь стабильности и следующий раунд Авраамовых соглашений, или нормализации, или как бы вы это ни называли», — сказал он (цитата по Haaretz).

Салливан при этом также отметил, что Иран в настоящее время переживает спад, а ситуация внутри страны относительно ядерного оружия вызывает «серьезную озабоченность». Он подчеркнул, что сейчас «есть возможность провести дипломатию и добиться результатов переговоров», но «это будет зависеть от приходящей команды».

Трамп во время своего первого срока вышел из ядерной сделки с Исламской Республикой. Международное агентство по атомной энергии в декабре 2024 года предупредило, что Иран стал ближе к созданию ядерного оружия.

Так называемые «Авраамовы соглашения» Израиль при посредничестве США заключил с ОАЭ и Бахрейном в 2020 году. Позднее о нормализации отношений с Израилем объявляли Марокко и Судан. До этого дипломатические отношения у Израиля были только с Египтом и Иорданией. В 2022 году отправить послов друг к другу договорились Израиль и Турция.