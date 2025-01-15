Тимошенко заявила о превращении Украины «в страну без будущего»

Украина превращается «в страну без будущего», считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее слова приводит УНИАН.

По ее мнению, страна становится «сырьевым придатком» Европы, в результате «происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины». «Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — убеждена лидер «Батькивщины».

Тимошенко раскритиковала поправки, позволяющие отдать полезные ископаемые «за бесценок» международным корпорациям, при этом, подчеркнула она, «титан, литий, графит, цирконий, уран, германий, золото оцениваются в сотни триллионов долларов».

Политик призвала последовать примеру Норвегии и Польши. «Норвегия, открыв свои большие залежи нефти и газа, создала фонд будущих поколений, инвестируя эти средства в образование, науку и развитие инфраструктуры. А Польша, вступая в ЕС, не только сохранила контроль над своими ресурсами, но и заставила инвесторов создавать производства внутри страны», — пояснила Тимошенко.

Бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, в свою очередь, предупреждал о потере Украины из-за «недальновидных политиканов, которые хотят прорваться к власти» и агитируют за проведение выборов. По его мнению, мира можно достичь в 2025 году, но для этого Киеву нужно бороться за поддержку США и ЕС, а также с коррупцией, некомпетентностью, «избирательными шизофрениями», обеспечить единство украинцев.