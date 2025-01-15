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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NBC сообщил о планах Трампа посетить охваченную пожарами Калифорнию

NBC: Трамп собирается посетить охваченную пожарами Калифорнию
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп собирается посетить районы Калифорнии, которые пострадали от крупных лесных пожаров, сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, в настоящее время команда Трампа ведет переговоры о его визите в Лос-Анджелес. Отмечается, что политика пригласил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс.

Как пишет газета Wall Street Journal, по словам источников, Трамп планирует свой визит после инаугурации, которая пройдет в понедельник, 20 января. Однако точная дата пока неизвестна.

До 24 выросло число погибших от пожаров в Калифорнии
Общество
Фото:Apu Gomes / Getty Images

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). Как сообщал CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек. По последним данным на 13 января, число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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