В Хасавюрте в Дагестане загорелся мебельный цех на 1500 кв. м

В Дагестане огонь от мебельного цеха перекинулся на жилой дом

В Хасавюрте в Дагестане загорелся мебельный цех, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах», — говорится в сообщении. По данным ведомства, огонь перекинулся на рядом стоящее жилое здание.

МЧС по республике сообщает, что цех находится на улице Кандауровской. Пожар тушат 43 человека и 16 единиц техники, в том числе 19 человек и пять единиц техники от МЧС.

Ранее, днем 13 января, в Туле загорелся военный госпиталь. Правительство региона предварительной причиной пожара назвало неисправность электропроводки. В горящем здании обрушилась часть крыши, а также рухнул шпиль. Пожар потушили в тот же вечер.