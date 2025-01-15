В Дагестане огонь от мебельного цеха перекинулся на жилой дом
В Хасавюрте в Дагестане загорелся мебельный цех, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1 500 квадратах», — говорится в сообщении. По данным ведомства, огонь перекинулся на рядом стоящее жилое здание.
МЧС по республике сообщает, что цех находится на улице Кандауровской. Пожар тушат 43 человека и 16 единиц техники, в том числе 19 человек и пять единиц техники от МЧС.
Ранее, днем 13 января, в Туле загорелся военный госпиталь. Правительство региона предварительной причиной пожара назвало неисправность электропроводки. В горящем здании обрушилась часть крыши, а также рухнул шпиль. Пожар потушили в тот же вечер.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов