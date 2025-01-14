Работы по ликвидации пожара в госпитале в Туле полностью завершены
Все работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя в Туле полностью завершены, сообщает в телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Также Миляев рассказал, что в Тулу приезжали представители Министерства обороны России. По словам чиновника, ведомство планирует и в дальнейшем использовать здание.
«Побывали на объекте, обсудили вместе с сотрудниками регионального правительства и городской администрации план работ. После изготовления проекта будет проведен капитальный ремонт или реставрационные работы», — отметил Миляев.
Также губернатор написал, что, как только МЧС закончит свои работы, будет заменено остекление окон, покрашен фасад и оборудовано временное закрытие кровли, чтобы придать зданию эстетичный вид.
Военный госпиталь на Советской улице в Туле загорелся 13 января. Предварительная причина возгорания, названная областным правительством, — неисправность электропроводки. Полная ликвидация пожара заняла около суток. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет.
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