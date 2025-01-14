На инаугурацию Трампа привезут мусоровоз

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На инаугурационном параде избранного президента США Дональда Трампа, который состоится 20 января, будет представлен мусоровоз, который ранее использовался в ходе его предвыборной кампании в Грин-Бее, штат Висконсин. Представитель инаугурационного комитета Трампа сообщил эту информацию изданию The Hill.

Мусоровоз был впервые представлен в октябре, когда Трамп приехал в Висконсин в рамках предвыборного тура. Машина, украшенная наклейкой и флагом его кампании, стала своеобразным ответом на комментарий президента Джо Байдена, который, как утверждали республиканцы, назвал сторонников Трампа «мусором».

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«Как вам мой мусоровоз? Эта машина посвящена [вице-президенту] Камале Харрис и [президенту] Джо Байдену», — заявил Трамп, находясь на пассажирском сидении.

Заявления Байдена, прозвучавшие за неделю до выборов, вызвали резкую критику со стороны республиканцев. Харрис дистанцировалась от слов Байдена, отметив, что выступает против любой критики людей за их политические предпочтения.

«Моя работа заключается в том, чтобы представлять интересы всех американцев независимо от их политической позиции», — заявила Харрис.

Байден в свою очередь подтвердил, что планирует присутствовать на инаугурации Трампа.

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Это были 60-е выборы главы государства, на которых избрали 47-го президента США. Республиканец обошел демократку Камалу Харрис, набрав более 270 голосов выборщиков. Трамп стал вторым в истории США президентом, сумевшим вернуться на пост после предыдущего поражения.