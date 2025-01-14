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Выборы президента США ,  
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На инаугурацию Трампа привезут мусоровоз

Сюжет
Выборы президента США
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Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На инаугурационном параде избранного президента США Дональда Трампа, который состоится 20 января, будет представлен мусоровоз, который ранее использовался в ходе его предвыборной кампании в Грин-Бее, штат Висконсин. Представитель инаугурационного комитета Трампа сообщил эту информацию изданию The Hill.

Мусоровоз был впервые представлен в октябре, когда Трамп приехал в Висконсин в рамках предвыборного тура. Машина, украшенная наклейкой и флагом его кампании, стала своеобразным ответом на комментарий президента Джо Байдена, который, как утверждали республиканцы, назвал сторонников Трампа «мусором».

На инаугурацию Трампа привезут мусоровоз
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«Как вам мой мусоровоз? Эта машина посвящена [вице-президенту] Камале Харрис и [президенту] Джо Байдену», — заявил Трамп, находясь на пассажирском сидении.

Заявления Байдена, прозвучавшие за неделю до выборов, вызвали резкую критику со стороны республиканцев. Харрис дистанцировалась от слов Байдена, отметив, что выступает против любой критики людей за их политические предпочтения.

«Моя работа заключается в том, чтобы представлять интересы всех американцев независимо от их политической позиции», — заявила Харрис.

Байден в свою очередь подтвердил, что планирует присутствовать на инаугурации Трампа.

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Политика
Джо Байден

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Это были 60-е выборы главы государства, на которых избрали 47-го президента США. Республиканец обошел демократку Камалу Харрис, набрав более 270 голосов выборщиков. Трамп стал вторым в истории США президентом, сумевшим вернуться на пост после предыдущего поражения.

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Америка инаугурация мусоровоз Дональд Трамп Джо Байден Харрис
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

политик, вице-президент США
20 октября 1964 года
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