Рассказ двух подозреваемых о смертельном выстреле в Талькова. Видео

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Пистолет, из которого в 1991 году убили певца Игоря Талькова, выронил охранник Азизы Игорь Малахов. Об этом сам Малахов рассказывал в интервью, которое датировано 25 октября (спустя несколько недель после убийства певца). Видео с интервью в РБК прислал Следственный комитет.

Интервью взято у двух человек, которые проходили по делу подозреваемыми — у Игоря Малахова, а также у концертного директора певца Валерия Шляфмана. Они рассказали о потасовке и стрельбе, которая привела к гибели Талькова.

В интервью Малахов рассказал, что на него бросились сзади, он стал доставать пистолет, а потом у него стали вырывать оружие. После этого «в этой вот области был произведен выстрел в пол», рассказал Малахов. Конфликт продолжился, и последнее, что он видел — пистолет перед лицом, который произвел выстрел рядом с ним в сторону.

В свою очередь, Шляфман рассказал, как вырывал оружие у Малахова. «Долго, минуты три вырывал», — сказал он. После последнего выстрела он рассказал, что побежал в гримерку, а потом — в туалет, где и положил оружие. Заканчиваются кадры рассказом о том, как в гримерку занесли смертельно раненного Талькова.

По делу об убийстве подозреваемыми проходил сначала Малахов. Но потом в убийстве обвинили Шляфмана. «Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — сообщал в июне 2024 года Следственный комитет.