СК завершил расследование убийства Игоря Талькова
Следователи завершили расследование дела об убийстве Игоря Талькова: концертный директор певца Валерий Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, сообщили в СК.
«Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — заявили в ведомстве.
Производство по уголовному делу было приостановлено в марте 1993 года из-за того, что Шляфман скрылся от следствия.
Расследование уголовного дела возобновили в 2018 году из-за изменений в законодательстве и судебной практике, поскольку стало возможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимого и вынесение приговора заочно, объясняла адвокат Нина Аверина. Она представляет интересы жены певца Татьяны Тальковой.
Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Известность принесла ему песня «Чистые пруды», исполненная в 1987 году. После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В 1990 году стал призером в конкурсе «Песня года» с композицией «Бывший подъесаул», а в дни «августовского путча» 1991 года выступал с концертом в Петербурге.
Его убили в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт многих артистов. Тогда очередность выступлений артистов сменилась, что стало причиной конфликта между Тальковым и командой певицы Азизы. Охранник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова, но охранники певца не пустили его, после чего Малахов достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего в коридор артиста застрелили. Кто именно это сделал, установлено не было.
Сперва обвинили Малахова, но после дачи им показаний следствие постановило, что он не мог стрелять в музыканта. Подозрения затем пали на концертного директора Талькова Валерия Шляфмана, который бежал через Украину в Израиль.
«Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», — полагают в петербургском управлении СК.
Шляфман давал показания на Малахова, убеждал других свидетелей повторять его тезисы, а также спрятал револьвер в гримерной певца, считает ведомство. Малахов умер в 2016 году.
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