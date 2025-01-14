В Германии назвали состав нового пакета вооружений для Украины
Более 700 беспилотников, 14 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов и 20 миностойких бронеавтомобилей (MRAP) вошли в новый пакет немецкой военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений, опубликованного правительством Германии.
Согласно списку, Украина получила 600 оснащенных вооружением дронов HF-1, 50 разведывательных беспилотников VECTOR, 46 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird.
В пакет военной помощи Киеву также вошли:
- боеприпасы для танков Leopard 1;
- 19 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм;
- 495 штурмовых винтовок HK 416;
- 11 тыс. 120-мм минометных боеприпасов;
- 65 биноклей;
- 24,2 тыс. шерстяных одеял;
- 30,2 тыс. жгутов;
- 120 тыс. раневых повязок.
Информация о новом пакете военной помощи Украине была опубликована на фоне необъявленного визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев 14 января. Кроме обсуждения военных поставок, он намерен ознакомиться с текущей обстановкой на месте. «Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем оказывать Украине поддержку», — заявил он.
В понедельник, 13 января, Писториус также торжественно передал Украине в присутствии посла Алексея Макеева первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. По словам главы немецкого оборонного ведомства, Украина получит из Германии 54 таких гаубицы, представляющих собой 155-мм пушки на четырехосных бронированных машинах.
Россия осуждает военную помощь Украине. Власти подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.
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