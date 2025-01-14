«Преемник» Остина поддержал сохранение ядерного оружия США в Европе
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет выступил за сохранение американского ядерного арсенала в странах НАТО. Об этом говорится в письменных ответах кандидата на пост главы Пентагона на вопросы членов комитета по делам ВС сената конгресса США.
Хегсет назвал ядерное вооружение важным элементом, связывающим США с европейскими союзниками.
«НАТО как ядерный альянс играет ключевую роль в сдерживании конфликтов и противодействии угрозам в отношении стран Североатлантического альянса», — заявил Хегсет.
Хегсет подчеркнул, что США уже десятилетиями размещают ядерное оружие в странах НАТО. По его словам, это является основополагающим принципом распределения нагрузки внутри альянса.
«С учетом того, что НАТО сталкивается с ядерной риторикой со стороны России, присутствие американских ядерных вооружений приобретает критическое значение. Это не только политический и стратегический фактор, но и важная военная поддержка для европейских союзников США», — добавил он.
Ядерное оружие США размещается в странах НАТО в Европе с 1950-х, сам альянс ядерным оружием не обладает. Такой шаг рассматривали как подготовку ответа на случай, если начнется масштабный конфликт со странами Варшавского договора во главе с СССР.
Ядерное оружие хранится на авиабазах Авиано и Геди (Италия), Бюхель (Германия), Инджирлик (Турция), Кляйне Брогель (Бельгия) и Фолькель (Нидерланды). Здесь размещено нестратегическое ядерное оружие — около 100 бомб свободного падения B61 (всего их у США около 200).
Глава МИД России Сергей Лавров в марте 2022 года говорил, что считает неприемлемым размещение американского ядерного оружия в Европе. По его словам, это идет «вразрез с основополагающими положениями» ДНЯО.
Ссылаясь на наличие американского ядерного оружия в Европе, Россия в 2023 году решила разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, которая подписала ДНЯО.
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