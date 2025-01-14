Актриса из «Братьев Блюз» сгорела в своем доме при пожаре в Калифорнии

Дейлис Керри (справа) (Фото: из личного архива Dalyce Curry)

95-летняя американская актриса Дейлис Карри была найдена мертвой в своем сгоревшем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Dailymail.

В годы своей голливудской карьеры бывшая актриса снималась в массовке в таких фильмах, как «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз»

Пожилая актриса погибла, когда пожар охватил ее участок в Альтадене, к северу от Лос-Анджелеса, подтвердила ее правнучка Дейлис Келли в соцсетях. «Примерно час назад коронер подтвердил, что останки были найдены на участке», — написала она в воскресенье, 12 января.

Также Келли опубликовала кадры поврежденного огнем автомобиля своей прабабушки и дома, который был полностью уничтожен лесным пожаром.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января, затронув районы Лос-Анджелеса, включая Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу. Впоследствии огонь распространился на Итон, Херст и другие области.

Площадь, охваченная огнем, превысила 40 тыс. акров (более 16 тыс. гектаров). Согласно данным CBS, из-за пожаров эвакуированы более 100 тыс. человек. По состоянию на 13 января число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары могут стать худшим природным бедствием в истории США по масштабам ущерба.