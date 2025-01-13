С загоревшегося здания военного госпиталя в Туле рухнул шпиль
Со здания военного госпиталя в Туле, в котором вспыхнул пожар, рухнул шпиль, сообщает издание «Тульские новости».
Пожар охватил весь третий этаж здания, чердак и крышу. В здании проходили лечение военные срочной службы. Их эвакуировали в другие лечебные учреждения. Всего из здания вывели более 50 человек.
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