С загоревшегося здания военного госпиталя в Туле рухнул шпиль

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Со здания военного госпиталя в Туле, в котором вспыхнул пожар, рухнул шпиль, сообщает издание «Тульские новости».

Пожар охватил весь третий этаж здания, чердак и крышу. В здании проходили лечение военные срочной службы. Их эвакуировали в другие лечебные учреждения. Всего из здания вывели более 50 человек.