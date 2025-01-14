Обвиняемого в ударах химоружием офицера ВСУ внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Розлача, которого Следственный комитет (СК) России обвиняет в руководстве ударами боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.
В начале декабря 2024 года СК заочно обвинил Розлача в совершении террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором России, на территории Курской области.
По данным следствия, 11 август 2024 года украинские военнослужащие под руководством Розлача обстреляли село Большое Солдатское кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные отравляющие вещества удушающего действия, в результате чего пострадали не менее 20 человек.
В ноябре 2024 года Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов полковника ВСУ Николая Дзямана, который в феврале 2024 года отдал приказ сбить российский самолет над Краснодарским краем.
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