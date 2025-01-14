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Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Валерия Косилова / ТАСС
Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости».

Гражданская панихида состоялась на сцене МХТ им. Чехова, где актриса проработала более 30 лет. После панихиды прошло отпевание в храме святителя Николая на Трех горах. Добровольскую похоронили неподалеку от могил народных артисток РСФСР Ирины Мирошниченко и Нины Дробышевой.

Умерла Евгения Добровольская
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Евгения Добровольская

Актриса скончалась 10 января после тяжелой болезни в возрасте 60 лет. Венки на похороны прислали родные и коллеги артистки, а также Министерство культуры России, Союз театральных деятелей России, Союз кинематографистов, МХАТ, театр «Современник» и телеканал «Культура».

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС, работала в МХТ им. Чехова с 1991 года. Актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах: «Королева Марго», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.

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