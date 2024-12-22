В Таиланде австрийский турист случайно убил россиянина
На тайском острове Пхукет австрийский турист во время поездки на водном мотоцикле наехал на россиянина, сообщает портал Phuket News.
Столкновение произошло на пляже Карон 17 декабря. 25-летний австриец по имени Дэвид на большой скорости врезался в туриста из России, который купался в море. Тот погиб. Кириллу Головачеву было 58 лет, он отдыхал в Таиланде один.
Полиция сначала считала, что мужчина просто утонул, но свидетели рассказали, что виновником был гидроциклист. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения из отеля поблизости и вычислили подозреваемого — на его гидроцикле нашли царапины и повреждения краски.
Гражданина Австрии арестовали 19 декабря, ему предъявили обвинения, но мужчина пока не признал свою вину.
РБК направил запрос в консульство России в Пхукете.
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