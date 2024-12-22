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Общество ,  
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В Таиланде австрийский турист случайно убил россиянина

В Таиланде австрийский турист случайно убил россиянина
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На тайском острове Пхукет австрийский турист во время поездки на водном мотоцикле наехал на россиянина, сообщает портал Phuket News.

Столкновение произошло на пляже Карон 17 декабря. 25-летний австриец по имени Дэвид на большой скорости врезался в туриста из России, который купался в море. Тот погиб. Кириллу Головачеву было 58 лет, он отдыхал в Таиланде один.

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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Полиция сначала считала, что мужчина просто утонул, но свидетели рассказали, что виновником был гидроциклист. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения из отеля поблизости и вычислили подозреваемого — на его гидроцикле нашли царапины и повреждения краски.

Гражданина Австрии арестовали 19 декабря, ему предъявили обвинения, но мужчина пока не признал свою вину.

РБК направил запрос в консульство России в Пхукете.

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