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Военная операция на Украине ,  
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В Анкаре атаку на станцию «Турецкого потока» посчитали ударом США

Сюжет
Военная операция на Украине
Компрессорная станция&laquo;Русская&raquo; в Краснодарском крае
Компрессорная станция«Русская» в Краснодарском крае (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Попытка Украины ударить беспилотниками по станции «Турецкого потока» связана с желанием США ослабить российскую экономику, атака направлена также против Анкары. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу, его слова передает «РИА Новости».

«США наконец нацелились на «Турецкий поток», который поставляет природный газ в Турцию и Европу наиболее безопасным способом. Эта линия очень важна для энергетической безопасности Турции, а также для некоторых стран Европы», — сказал политик в беседе с агентством.

Топкурулу напомнил, что с начала конфликта в феврале 2022 года под угрозой оказались все линии, по которым природный газ поставляется в Европу. Так, в сентябре 2022 года был взорван газопровод Nord Stream («Северный поток»), передающий топливо в Германию. А с 1 января 2025 года прекратил действие контракт на поставку газа через Украину.

Ранее Минобороны сообщило о попытке ВСУ 11 января ударить по станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»
Политика

Система ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди ее обслуживающего персонала пострадавших нет.

Дежурные расчеты «Газпрома» оперативно устранили последствия падения, сейчас компрессорная станция подает газ в «Турецкий поток» в штатном режиме, сообщили в военном ведомстве.

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Турция Украина Военная операция на Украине газ Турецкий поток
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