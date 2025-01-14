Лавров рассказал, с какой мыслью надо Байдену «досидеть»

Лавров: Байдену стоит досидеть дни с мыслью, что в США его не уважают

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал уходящему президенту США Джо Байдену досидеть на посту с мыслью, что американский народ не поддерживает его политику. Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции для журналистов по итогам дипломатической деятельности в 2024 году.

«Когда тебя уже не избрали и твоя команда, которая видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев... Ну чисто этически. Из даже не только из политической, но и из человеческой порядочности. Ну досиди откуда-то взявшиеся вот эти три месяца между выборами и инаугурацией. Досиди», — сказал Лавров.

По его словам, Байден знает, что «народ-то хочет другой политики».

«Нет, вот... Мы обязательно сделаем так, чтобы. Хлопнем дверью, короче говоря, так, чтобы никому мало не показалось», — сказал министр, описывая действия администрации Байдена, передает корреспондент РБК.

На прошлой неделе в интервью USA Today президент-демократ заявил, что победил бы своего соперника на выборах республиканца Дональда Трампа, если бы сам ранее не вышел из гонки. Байден уточнил, что на предыдущих выборах в 2020-м году, когда ему действительно удалось обойти Трампа, «действительно думал, что у меня самые высокие шансы победить». «Но я так же не хотел быть президентом, когда мне будет 85–86 лет. И поэтому я заговорил о передаче эстафеты», — отметил действующий президент США.



Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он обошел по числу голосов кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, чью кандидатуру Байден предложил вместо себя. Инаугурация 47-го американского президента назначена на 20 января.