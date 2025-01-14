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Политика ,  
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Задержанный за попытку отравления работников ОПК назвал обещанный гонорар

За отравление сотрудников ОПК в Ярославле мужчине предложили ₽10 тыс.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Задержанному за попытку отравить сотрудников оборонного завода в Ярославле пообещали 10 тыс. руб. Гонорар ему предлагали выплатить за разведку мест парковки автомобилей работников предприятия, сообщил подозреваемый во время допроса в ФСБ.

Его показания с допроса приводит «РИА Новости».

О попытке украинских спецслужб отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области сообщила утром ФСБ. Оперативники смогли предотвратить преступление.

В Ярославле арестовали пытавшегося отравить сотрудников оборонного завода
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Фото:Максим Зарецкий / ТАСС

Отравить сотрудников хотел при помощи токсичных химических веществ. Операцию контролировали с территории Украины с помощью мессенджеров, сообщили в ФСБ. Задержанный хотел залить химикаты в воздуховоды автомобилей сотрудников, сообщили в ФСБ.

Подозреваемого по делу арестовали до 7 марта. По делу проходит мужчина 1984 года рождения, гражданин России. Его обвинили по ст. 205 УК (террористический акт) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ помешала отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

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Ярославская область ФСБ задержание
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В Ярославле арестовали пытавшегося отравить сотрудников оборонного завода
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ФСБ помешала отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области
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