Задержанный за попытку отравления работников ОПК назвал обещанный гонорар
Задержанному за попытку отравить сотрудников оборонного завода в Ярославле пообещали 10 тыс. руб. Гонорар ему предлагали выплатить за разведку мест парковки автомобилей работников предприятия, сообщил подозреваемый во время допроса в ФСБ.
Его показания с допроса приводит «РИА Новости».
О попытке украинских спецслужб отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области сообщила утром ФСБ. Оперативники смогли предотвратить преступление.
Отравить сотрудников хотел при помощи токсичных химических веществ. Операцию контролировали с территории Украины с помощью мессенджеров, сообщили в ФСБ. Задержанный хотел залить химикаты в воздуховоды автомобилей сотрудников, сообщили в ФСБ.
Подозреваемого по делу арестовали до 7 марта. По делу проходит мужчина 1984 года рождения, гражданин России. Его обвинили по ст. 205 УК (террористический акт) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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