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Военная операция на Украине ,  
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В Ярославле арестовали пытавшегося отравить сотрудников оборонного завода

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Зарецкий / ТАСС
Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Мужчину, который попытался отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области, арестовали до 7 марта. Об этом говорится в сообщении Кировского районного суда Ярославля, поступившем в РБК.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Арестованному вменяют две статьи Уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По первой ему грозит наказание вплоть до пожизненного, по второй — до пяти лет лишения свободы.

По делу проходит мужчина 1984 года рождения. 

ФСБ помешала отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

По информации ФСБ, россиянин планировал залить опасные химикаты в воздуховоды автомобилей сотрудников оборонного предприятия, был возможен летальный исход.

ФСБ утверждает, что его деятельность контролировали с территории Украины через мессенджеры.

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Ярославская область ФСБ оборонное предприятие новости
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ФСБ помешала отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области
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