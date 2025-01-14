В Ярославле арестовали пытавшегося отравить сотрудников оборонного завода
Мужчину, который попытался отравить сотрудников оборонного завода в Ярославской области, арестовали до 7 марта. Об этом говорится в сообщении Кировского районного суда Ярославля, поступившем в РБК.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Арестованному вменяют две статьи Уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По первой ему грозит наказание вплоть до пожизненного, по второй — до пяти лет лишения свободы.
По делу проходит мужчина 1984 года рождения.
По информации ФСБ, россиянин планировал залить опасные химикаты в воздуховоды автомобилей сотрудников оборонного предприятия, был возможен летальный исход.
ФСБ утверждает, что его деятельность контролировали с территории Украины через мессенджеры.
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