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Военная операция на Украине ,  
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В Татарстане второй раз за день сообщили об опасности атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти города Альметьевск в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников, сообщила администрация города.

«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности спуститесь в подвалы, не подходите к окнам», — указали в администрации.

Там также отметили, что укрытия от дронов и убежища открыты для тех, кого сигнал застал на улице.

Кроме того, в администрации добавили, что в промышленной зоне Альметьевска проводятся «мероприятия по антитеррористической защищенности». Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности, заверили власти.

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Утром Казань атаковал БПЛА, в результате в пригороде загорелась газовая цистерна. Пострадавших нет.

С 5:40 МЧС предупреждало жителей об угрозе атаки воздушными БПЛА. Такое предупреждение давали 11 января и накануне рано утром.

Аэропорт столицы региона временно не принимает и не отправляет самолеты.

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