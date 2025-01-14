В Татарстане второй раз за день сообщили об опасности атаки дронов
Власти города Альметьевск в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников, сообщила администрация города.
«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности спуститесь в подвалы, не подходите к окнам», — указали в администрации.
Там также отметили, что укрытия от дронов и убежища открыты для тех, кого сигнал застал на улице.
Кроме того, в администрации добавили, что в промышленной зоне Альметьевска проводятся «мероприятия по антитеррористической защищенности». Все экстренные и оперативные службы находятся в режиме готовности, заверили власти.
Утром Казань атаковал БПЛА, в результате в пригороде загорелась газовая цистерна. Пострадавших нет.
С 5:40 МЧС предупреждало жителей об угрозе атаки воздушными БПЛА. Такое предупреждение давали 11 января и накануне рано утром.
Аэропорт столицы региона временно не принимает и не отправляет самолеты.
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