Лидеров «независимой Ичкерии» приговорили к 19 и 20 годам

Ахмед Закаев (Фото: Stephen Hird / Reuters)

Лидеры террористического батальона «Независимая Ичкерия» Ахмед Закаев и Мурад Юсупов приговорены к 20 и 19 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда, поступившем в РБК.

Закаев и Юсупов проведут первые три года в тюрьме, остальное — в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в июле 2022 года Закаев на территории Украины провозгласил себя лидером «так называемой независимой Чеченской Республики Ичкерия» (движение «Единая сила» объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия признано террористической организацией и запрещено в России).Он привлек в батальон Юсупова и других неустановленных лиц для участия в военных действиях на стороне ВСУ.

Также он создал террористическое сообщество «Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины». Им Закаев руководил до 28 июля 2022 года, а затем передал руководство Юсупову.

Следствие полагает, что Закаев и Юсупов были вооружены огнестрельным стрелковым автоматическим оружием и ручными гранатометами разных моделей и модификаций. Кроме того, они вербовали новых участников, создавали тренировочные лагеря для обучения ведению боевых действий и освещали свою деятельность в интернете.

Против обоих были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов.



В сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что намерен добраться до находящегося в зоне спецоперации на Украине Закаева, «даже если весь мир перевернется».