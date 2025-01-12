В Москве повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации

Повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации

Повара московского ресторана обвинили в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Повар арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта, уточняет агентство.

Согласно документам, уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения, указав на то, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, а также получить возможность сфальсифицировать доказательства.

Следователь также указал, что сейчас необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить иные следственные и процессуальные действия.

По делу уже получены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), отмечает агентство.

Задержанный — гражданин иностранного государства. В документах говорится, что он и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд учел доводы следствия, а также то, что сторона защиты не представила документов, подтверждающих трудоустройство повара и наличие у него постоянного легального источника дохода, и продлил ему срок содержания под стражей.

В декабре по делу о вербовке в террористическую организацию задержали студента РУДН. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса — склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма. Другие подробности дела неизвестны.