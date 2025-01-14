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Военная операция на Украине ,  
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Над Орловской областью за ночь сбили 17 украинских дронов

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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 января сбили над Орловской областью 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал он.

На местах, где упали обломки дронов, работают оперативные службы, добавил губернатор.

Над Орловской областью сбили четыре украинских дрона
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Главы ряда регионов регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников. Так, 11 января более 15 дронов уничтожили над Воронежской областью. Из людей тогда никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

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Теги
Орловская область Андрей Клычков дроны беспилотники Военная операция на Украине ПВО
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