Над Орловской областью за ночь сбили 17 украинских дронов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 января сбили над Орловской областью 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.



«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал он.

На местах, где упали обломки дронов, работают оперативные службы, добавил губернатор.

Главы ряда регионов регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников. Так, 11 января более 15 дронов уничтожили над Воронежской областью. Из людей тогда никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.