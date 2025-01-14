Над Орловской областью за ночь сбили 17 украинских дронов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 января сбили над Орловской областью 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал он.
На местах, где упали обломки дронов, работают оперативные службы, добавил губернатор.
Главы ряда регионов регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников. Так, 11 января более 15 дронов уничтожили над Воронежской областью. Из людей тогда никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов