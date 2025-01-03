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Военная операция на Украине ,  
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Над Орловской областью сбили четыре украинских дрона

Губернатор Клычков: над Орловской областью 2 января сбили 4 украинских дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские ПВО 2 января сбили над Орловской областью четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации двух дронов в небе над областью в период с 20:00 по 22:00.

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Орловская область Андрей Клычков БПЛА
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