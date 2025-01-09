ФСБ задержала в Херсонской области женщину за передачу данных Украине

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УФСБ России по Херсонской области задержало 18-летнюю женщину за передачу данных о Вооруженных силах России украинской стороне, сообщает «РИА Новости».

Гражданка России подозревается в передаче сведений украинскому военизированному формированию. По данным сотрудников службы, подозреваемая в апреле 2023 года передала куратору данные о местах дислокации российских военных в Херсонской области.

Заведено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.

Суд избрал для задержанной меру пресечения в виде ареста.

В декабре ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия, подозреваемого в шпионаже. Он подозревается в том, что передавал куратору с Украины фотографии современных разработок военно-промышленного комплекса России. Также его подозревают в передаче данных о дислокации российских военных.