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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на слова Байдена о задаче избежать ядерного конфликта

Захарова: Байден признал, что США подталкивали мир к ядерному конфликту
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден осознанно подталкивал мир к ядерному конфликту, поддерживая украинские власти. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она назвала слова Байдена о поддержке Киева в заключительной речи «признанием в осознано совершенной провокации». Администрация президента «знала, что подталкивает мир к пропасти», но продолжала разжигать конфликт, добавила дипломат.

По словам Захаровой, все, кто обвинял Россию в «ядерной дестабилизации», должны считаться распространителями фейков.

Байден назвал стоявшие перед ним задачи в первые дни конфликта на Украине
Политика

13 января Байден подвел итоги внешней политики его администрации и рассказал о задачах, которые стояли перед ним в первые дни конфликта на Украине — объединить мир для помощи Киеву и избежать войны между ядерными державами.

По словам американского президента, его администрация смогла «заложить основы», благодаря чему у следующей будет возможность «обеспечить украинскому народу светлое будущее». Он также заявил, что за время его правления мощь США окрепла и страна нарастила свои возможности в сферах обороны и дипломатии.

Москва осуждает поставки оружия Украине, настаивая, что это не изменит исход конфликта и только затянет его. В МИДе заявляли, что у России нет иллюзий насчет перемен в украинском конфликте после прихода к власти Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.

Путин подчеркивал, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру для обеспечения безопасности государства.

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Мария Захарова МИД Джо Байден ядерная проблема
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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