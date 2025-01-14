Захарова ответила на слова Байдена о задаче избежать ядерного конфликта
Президент Соединенных Штатов Джо Байден осознанно подталкивал мир к ядерному конфликту, поддерживая украинские власти. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Она назвала слова Байдена о поддержке Киева в заключительной речи «признанием в осознано совершенной провокации». Администрация президента «знала, что подталкивает мир к пропасти», но продолжала разжигать конфликт, добавила дипломат.
По словам Захаровой, все, кто обвинял Россию в «ядерной дестабилизации», должны считаться распространителями фейков.
13 января Байден подвел итоги внешней политики его администрации и рассказал о задачах, которые стояли перед ним в первые дни конфликта на Украине — объединить мир для помощи Киеву и избежать войны между ядерными державами.
По словам американского президента, его администрация смогла «заложить основы», благодаря чему у следующей будет возможность «обеспечить украинскому народу светлое будущее». Он также заявил, что за время его правления мощь США окрепла и страна нарастила свои возможности в сферах обороны и дипломатии.
Москва осуждает поставки оружия Украине, настаивая, что это не изменит исход конфликта и только затянет его. В МИДе заявляли, что у России нет иллюзий насчет перемен в украинском конфликте после прихода к власти Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.
Путин подчеркивал, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру для обеспечения безопасности государства.
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