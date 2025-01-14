Президент Соединенных Штатов Джо Байден осознанно подталкивал мир к ядерному конфликту, поддерживая украинские власти. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она назвала слова Байдена о поддержке Киева в заключительной речи «признанием в осознано совершенной провокации». Администрация президента «знала, что подталкивает мир к пропасти», но продолжала разжигать конфликт, добавила дипломат.

По словам Захаровой, все, кто обвинял Россию в «ядерной дестабилизации», должны считаться распространителями фейков.

13 января Байден подвел итоги внешней политики его администрации и рассказал о задачах, которые стояли перед ним в первые дни конфликта на Украине — объединить мир для помощи Киеву и избежать войны между ядерными державами.

По словам американского президента, его администрация смогла «заложить основы», благодаря чему у следующей будет возможность «обеспечить украинскому народу светлое будущее». Он также заявил, что за время его правления мощь США окрепла и страна нарастила свои возможности в сферах обороны и дипломатии.

Москва осуждает поставки оружия Украине, настаивая, что это не изменит исход конфликта и только затянет его. В МИДе заявляли, что у России нет иллюзий насчет перемен в украинском конфликте после прихода к власти Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.

Путин подчеркивал, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру для обеспечения безопасности государства.