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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сообщили о работе ПВО

ТСН: в Самари Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине

В городе Самари и Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.ua в телеграм-канале.

Кроме этого, взрывы прозвучали в городе Решетиловка Полтавской области, в Черкассах и Золотоноше Черкасской области, в Вознесенске и его окраинах в Николаевской области, передает канал. Издание «Фокус» сообщает о двух взрывах в полтавском Кременчуге.

В Киевской области, как сообщает телеканал, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Телеграм-канал «Суспiльне» писал о воздушной тревоге в Киеве, она звучала 43 минуты — с 2:05 мск до 2:48 мск. О работе ПВО также сообщил Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне взрывы были слышны также в украинской столице. В Киеве также звучала воздушная тревога и работала система ПВО.

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