В Киеве сообщили о работе ПВО
В городе Самари и Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.ua в телеграм-канале.
Кроме этого, взрывы прозвучали в городе Решетиловка Полтавской области, в Черкассах и Золотоноше Черкасской области, в Вознесенске и его окраинах в Николаевской области, передает канал. Издание «Фокус» сообщает о двух взрывах в полтавском Кременчуге.
В Киевской области, как сообщает телеканал, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Телеграм-канал «Суспiльне» писал о воздушной тревоге в Киеве, она звучала 43 минуты — с 2:05 мск до 2:48 мск. О работе ПВО также сообщил Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне взрывы были слышны также в украинской столице. В Киеве также звучала воздушная тревога и работала система ПВО.
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