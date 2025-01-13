В четырех регионах объявили об опасности ударов с воздуха

Севастополь (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

Режим воздушной тревоги введен в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога», — написал он в своем телеграм-канале в 20:54 мск.

Сигнал ракетной опасности звучит в Орловской и Курской областях. В Херсонской области объявили авиационную опасность.

Кроме этого, над территорией Брянской области средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник, написал губернатор региона Александр Богомаз. Никто при этом не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

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