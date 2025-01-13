Кадыров изменил пост о боях «Ахмата» на белгородском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отредактировал пост о боях спецназа «Ахмат» и Военно-космических сил России с украинскими военными в Белгородской области. В изначальной версии указывался населенный пункт, где ведутся боевые действия.

«Белгородская область. Тактическое направление — поселок городского типа Красная Яруга. Совместными действиями группы «Бури», — говорилось в посте (цитата по чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»).

Красная Яруга — поселок городского типа, административный центр Краснояружского района в Белгородской области. Он находится в 10 км от границы с Украиной. До крупного украинского города Сумы — 60 км. По данным bdex.ru на 1 января 2025 года, численность населения поселка Красная Яруга составляет 8241 человек.

В измененной версии Кадыров пишет только о белгородском направлении.

«Белгородское направление. Совместными действиями группы «Бури», — следует из текста поста. По словам главы Чечни, российские военные уничтожают позиции Вооруженных сил Украины с помощью танка Т-64 и авиации.





В августе 2024 года власти Белгородской области сообщили об «активности врага» на границе Краснояружского района. Губернатор Вячеслав Гладков тогда писал, что большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел решили временно покинуть свои дома.

Позднее глава региона рассказал об эвакуации населения самого Краснояружского района. По сообщению на 13 августа 2024 года, территорию района покинули более 11 тыс. человек.