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Война санкций ,  
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Эстонская чиновница попала в стоп-лист после аннулирования визы Захаровой

Сюжет
Война санкций
Минна-Лийна Линд
Минна-Лийна Линд (Фото: МИД Эстонии)

Россия внесла в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии Минну-Лийну Линд в ответ на аннулирование визы официального представителя российского МИДа Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», — сообщил источник. Он добавил, что решение стало ответом на действия Таллина, который аннулировал визу Захаровой незадолго до вылета российской делегации в декабре 2024 года.

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована виза для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходило на Мальте в начале декабря 2024 года. В визовом отказе было указано, что это произошло «в силу не зависящих от них обстоятельств». Аннулирование произошло буквально накануне вылета российской делегации.

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«Аннулирование визы накануне мероприятия является беспрецедентным случаем. Мальтийское председательство отменило ранее выданную визу с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — заявили в российском министерстве.

Ранее Россия получила пять отказов от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) на приглашение своих высокопоставленных представителей для выступления с официальной позицией Москвы в рамках этого форума.

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Эстония Мария Захарова аннулирование виз санкции ОБСЕ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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