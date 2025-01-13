Эстонская чиновница попала в стоп-лист после аннулирования визы Захаровой

Минна-Лийна Линд (Фото: МИД Эстонии)

Россия внесла в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии Минну-Лийну Линд в ответ на аннулирование визы официального представителя российского МИДа Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», — сообщил источник. Он добавил, что решение стало ответом на действия Таллина, который аннулировал визу Захаровой незадолго до вылета российской делегации в декабре 2024 года.

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована виза для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходило на Мальте в начале декабря 2024 года. В визовом отказе было указано, что это произошло «в силу не зависящих от них обстоятельств». Аннулирование произошло буквально накануне вылета российской делегации.

«Аннулирование визы накануне мероприятия является беспрецедентным случаем. Мальтийское председательство отменило ранее выданную визу с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — заявили в российском министерстве.

Ранее Россия получила пять отказов от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) на приглашение своих высокопоставленных представителей для выступления с официальной позицией Москвы в рамках этого форума.