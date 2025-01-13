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Брюссель ответил на атаку компрессорной станции «Турецкого потока»

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Компрессорная станция &laquo;Русская&raquo;&nbsp;в Краснодарском крае
Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Атака беспилотников на компрессорную станцию «Русская», которая произошла 11 января в Анапском районе Краснодарского края, вызвала обеспокоенность Еврокомиссии. Компрессорная станция «Русская» является начальной точкой газопровода «Турецкий поток».

«Любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают серьезную обеспокоенность», — цитирует ТАСС заявление представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она уточнила, что Евросоюз (ЕС) не получил комментариев от Украины по поводу инцидента с атакой на компрессорную станцию. Итконен отметила, что в ЕС продолжают следить за вопросами, связанными с энергетической безопасностью, но пока не готовы оценить произошедшее с точки зрения влияния на энергетику.

Компрессорная станция «Русская» — одна из самых мощных в мире. Ее технологические возможности позволяют создавать давление газа, достаточное для транспортировки голубого топлива на расстояние более 900 километров без дополнительных технических средств. Объект играет ключевую роль в обеспечении поставок газа по «Турецкому потоку».

11 января 2025 года украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с помощью девяти беспилотников. Силы ПВО успешно сбили все дроны, пострадавших среди персонала не было. Падение обломков одного из беспилотников повредило здание и оборудование газоизмерительной станции, силами аварийных служб «Газпрома» последствия были устранены. Работа станции продолжается в штатном режиме, поставки газа не прерывались.

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С 1 января транзит российского газа через Украину в Европу был официально прекращен. Причиной стало решение Киева не продлевать соответствующее соглашение, что уже оказывает влияние на европейские страны. Теперь страны ЕС вынуждены искать альтернативные пути обеспечения своих потребностей в энергоресурсах.

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