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Военная операция на Украине ,  
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Правительство усилило льготную медицину для участников спецоперации

Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медицины на 2025–2027 годы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицины на 2025–2027 годы, сообщила пресс-служба правительства.

По новому плану, участники военной операции на Украине продолжат попадать к врачам без очереди, а еще государственный фонд «Защитники Отечества» усилит взаимодействие с медицинскими организациями. Этим военным также расширили диспансеризацию, ввели динамическое наблюдение с телемедицинскими технологиями, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Правительство также сделало более прозрачной возможность санаторно-курортного лечения для граждан, при том что участники военной операции имеют приоритетное обслуживание.

Для людей, живущих в маленьких, отдаленных и труднодоступных пунктах, медработники смогут создавать стационары на дому, говорится в сообщении.

Голикова отметила, что важным изменением стали увеличение финансирования бесплатной медицины — в рамках ОМС — более чем на 500 млрд руб., или на 16,5%, рост расходов на фонд оплаты труда — более чем на 17%. Изменения коснулись лечения онкозаболеваний, назначения не зарегистрированных в России лекарств для пациентов с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, справок для пациентов, которым необходимо продолжить лечение после выписки из стационара.

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Кабмин РФ здравоохранение бесплатная медицина Михаил Мишустин Татьяна Голикова
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Татьяна Голикова фото

Татьяна Голикова

политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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