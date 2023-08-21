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Ракова сообщила о расширении телемедицины на ревматологию и нефрологию

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Сервис телемедицины в столичной системе здравоохранения теперь доступен и для пациентов нефрологических и ревматологических центров. Те услуги, которые могут быть оказаны дистанционно, например консультации для выписки электронных рецептов, теперь не требуют похода в клинику, что экономит время и врачей, и горожан. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Во всех ревматологических и нефрологических центрах столицы заработал телемедицинский сервис, благодаря которому специалисты могут связываться с пациентами дистанционно и в рамках телемедицинских консультаций выписывать им электронные рецепты на ряд препаратов», — пояснила Ракова. По ее словам, это высвобождает время специалистов для диагностики и лечения других больных. Пациенты же получают круглосуточный доступ к выписанным таким образом рецептам через свою электронную медкарту (ЭМК).

В столичном правительстве подчеркивают, что речь идет о тех случаях, когда пациенту нужно продлить свой электронный рецепт с истекающим сроком действия. Для этого не ранее чем за неделю до конца этого срока он должен связаться с лечащим врачом через видеозвонок в приложении «ЕМИАС. Телемедицина». С теми же, у кого нет смартфона, специалист клиники свяжется по контактному номеру телефона.

Всего в Москве созданы четыре крупных нефрологических центра и столько же ревматологических — каждый из них на базе многопрофильных стационаров. Причем при ГКБ № 52 в районе Щукино располагаются сразу три подобных заведения: межокружные нефрологический и ревматологический центры и единый городской ревматологический центр для пациентов с осложнениями.

На базе же ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова межокружной ревматологический центр открылся менее года назад. «Не секрет, что успех лечения во многом зависит как от квалификации специалистов, так и от своевременности оказываемой помощи, поэтому внедрение в работу телемедицинского сервиса стало для нас еще одним шагом вперед, — отметила заведующая межокружным ревматологическим центром при ГКБ № 1 Наталья Бабадаева. — Теперь наши врачи проводят дистанционные консультации с больными по вопросам, для решения которых вовсе необязательно приезжать в больницу. Это позволяет экономить время без потери качества оказываемой помощи».

Теги
телемедицина Москва Анастасия Ракова