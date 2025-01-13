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Военная операция на Украине ,  
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Мишустин обещал сельхозгрант ветеранам и участникам спецоперации в запасе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил грант «Агромотиватор» для ветеранов и участников военной операции на Украине, уволенных в запас, который даст им возможность стать предпринимателями в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба правительства.

Сумма гранта на разведение крупного рогатого скота под мясо и молочную продукцию составит 7 млн руб., на другие направления — до 5 млн руб. Возможность его получения открылась 1 января.

Такая инициатива вошла в измененную правительством государственную программу развития сельского хозяйства. Ведомство скорректировало план после соответствующего поручения президента страны Владимира Путина, который заявил, что агросектор в России технологизируется, поэтому нужны молодые специалисты и качественная подготовка научно-педагогических кадров.

Для этого в 2025 году власти выделили из бюджета свыше 6,5 млрд руб.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В декабре 2024 года Путин поручил правительству и фонду поддержки участников военной операции «Защитники Отечества» разработать план по трудоустройству участников военных действий на Украине. Совместно с региональными властями они должны «обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации». Доклад о проделанной работе Мишустин и председатель фонда замминистра обороны Анна Цивилева должны представить до 1 марта 2025 года.

До этого, в январе 2024-го, Путин заявил, что создание условий для трудоустройства участников военной операции на Украине — важная задача власти и общественных движений России. По его словам, военным в гражданской жизни необходимо «в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении».

Путин назвал значимым участие бывших военнослужащих в воспитательной работе с молодежью, а также продвижении волонтерских, образовательных, просветительских и гуманитарных проектов.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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