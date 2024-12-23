Мишустин уравнял выплаты военным в Курской области и на спецоперации

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Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на территории Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, его слова передает пресс-служба кабмина.

Соответствующие документы подготовлены и подписаны, заявил Мишустин.

19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал упущением властей разницу выплат военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях на Украине и в Курской области. Он пообещал исправить сложившуюся ситуацию.

Во время прямой линии главе государства зачитали несколько обращений жен военнослужащих в Курской области, которым отказывают в выплатах, аргументируя это участием в боевых действиях в зоне контртеррористической операции. Такой режим действует в регионе после вторжения вооруженных сил Украины 6 августа. По словам одной из женщин, ее супруг служит в штурмовой роте, выполняет боевые задания и в октябре и ноябре получил денежное довольствие в размере 40 тыс. руб., а многие бойцы выплат не получают вовсе. Согласно условиям контракта с Минобороны России, ежемесячный размер выплат участникам военной операции составляет 210 тыс. руб.