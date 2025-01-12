Для ликвидации разлива мазута в Черном море создали федеральный штаб

МЧС: в связи с разливом мазута в Черном море был создан федеральный штаб

Для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море был сформирован федеральный оперативный штаб, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Членами штаба стали представители федеральных министерств и ведомств, вместе с главой МЧС Александром Куренковым они утром 12 января прибыли в Анапу. Штаб был создан по поручению президента Владимира Путина. Как заверили в ведомстве, его члены будут работать на месте до полной ликвидации последствий ЧС.

Куренков лично проконтролирует работы по устранению участков загрязнений, а также проведет заседание правительственной комиссии для принятия дополнительных мер по устранению последствий разлива мазута.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута.

Путин 9 января заявил, что для минимизации ущерба от крушения танкеров делается «пока явно недостаточно», и поручил создать федеральный штаб. Президент подчеркнул, что меры по сокращению последствий должны быть приняты до начала весенне-летнего сезона.