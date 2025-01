Миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал

Речь идет об основателе финтех-компании Stenn Technologies Греге Карповски. Он пропал из публичного поля после того, как рассказал сотрудникам о крахе бизнеса. Bloomberg связывает его с обанкротившейся российской «Еврокоммерц»

Грег Карповски (Фото: Greg Karpovsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Грег Карповски, основатель британской финтех-компании Stenn Technologies, пропал из публичного поля после того, как рассказал сотрудникам, что бизнес, который два года назад оценивался почти в $1 млрд, рухнул, пишет Bloomberg.

Телефонный разговор Карповски с 250 сотрудниками состоялся 4 декабря, сам он на тот момент уехал из Великобритании. Вскоре после этого дочерние компании Stenn объявили о банкротстве, а большинство сотрудников уволили. В следующей беседе, которая прошла через неделю, основатель Stenn не участвовал.

Крах Stenn напоминает историю британского финтех-стартапа Greensill Capital, основанного австралийцем Лексом Гринсиллом, который рухнул в 2021 году, пишет агентство. Как и Гринсиллу, Карповски удалось добиться поддержки Credit Suisse и Softbank Group Corp., его проект финансировали Citigroup Inc., Barclays Plc, Crayhill Capital Partners и другие. Все они, как говорится в материале, «по-видимому, не обращали внимания на нетипичную бизнес-модель Stenn, необычную базу высокорисковых клиентов, а также на предыдущую причастность основателя к российской финансовой компании стоимостью $1 млрд, которая развалилась в 2008 году».

Bloomberg имеет в виду факторинговую компанию «Еврокоммерц», созданную в 2006 году, ее гендиректором был Григорий Карповский. На начало 2008 года она была лидером на рынке факторинга, но в том же году компания не смогла выплатить купон по облигациям на сумму 3 млрд руб., претензии к ней предъявили более 50 кредиторов. В 2010-м компанию признали банкротом. В профиле Карповски на LinkedIn говорится, что он был основателем Stenn и «Еврокоммерц».

Кредитор HSBC Holdings Plc заподозрил фиктивные транзакции, после чего вынудил Stenn объявить себя банкротом. Некоторые из компаний, которые, предположительно, были крупнейшими контрагентами Stenn, отрицают какие-либо связи с ней. Среди предполагаемых контрагентов — немецкая Zalando SE и японская Yokogawa Electric Corp.

Stenn Assets UK Ltd., основная лондонская дочерняя компания, сообщила о прибыли в общей сложности в $108 млн за 2022 и 2023 годы и выплатила $56 млн долларов дивидендов материнской компании на Британских Виргинских островах. Как пишет Bloomberg, основная часть доходов поступила от группы крупных контрагентов. Сотрудники считали, что эти клиенты оплачивали счета своим поставщикам через Stenn. Внутренние документы свидетельствуют об отношениях между Stenn и крупными азиатскими корпорациями. Такие компании, как Giordano International Ltd., один из крупнейших модных брендов Гонконга, дочерняя компания японского конгломерата Sojitz Corp., специализирующаяся на одежде, сингапурский производитель Venture Corp., Yamabun Trading Co., а также Yokogawa оплатили счета на сумму около $190 млн долларов через Stenn.Однако, по словам источников, лишь немногие сотрудники Stenn когда-либо имели дело напрямую с этими клиентами.

По данным Financial Times, HSBC начал расследование потенциально подозрительных транзакций в Stenn после того, как в США обнародовали обвинительные заключения по делу о российской схеме отмывания денег, в которых упоминались Stenn и Карповски, хотя никаких обвинений против них выдвинуто не было. В одном из документов утверждалось, что Stenn Assets UK, одна из компаний, в которой введено внешнее управление, в октябре 2020 года получила $1,7 млн от сингапурской компании, связанной с Феликсом Медведевым, гражданином России, который признал себя виновным в отмывании более $150 млн. Личный адрес электронной почты Карповски был указан в одном из документов, связанных со счетами, использовавшимися в этой схеме.