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Политика ,  
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Власти Тайваня сообщили, что семь самолетов Китая вошли в зону их ПВО

Вооруженные силы Тайваня обнаружили вблизи острова восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило тайваньское Минобороны в соцсети Х.

Техника была замечена 12 января до 6:00 по местному времени.

Как заявили в военном ведомстве Тайваня, семь китайских самолетов пересекли срединную линию пролива и вошли в зону тайваньских ПВО на севере и юго-западе страны. В Минобороны отметили, что «отслеживали ситуацию и отреагировали соответствующим образом».

Тайвань сообщил о приближении трех самолетов и семи кораблей КНР
Политика

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая», считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.

Минобороны Тайваня ежедневно сообщает об обнаружении китайских самолетов и кораблей вблизи своих границ. Так, накануне, 11 января, ведомство отчитывалось, что в зону действия его ПВО вошли четыре самолета НОАК, на что тайваньские военные «отреагировали соответствующим образом».

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Тайвань Китай самолет корабль ПВО Минобороны
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