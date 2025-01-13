Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна
Украинские СМИ «пережевывают, давятся, извергают и снова пережевывают» информацию о коме режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
«Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово «карма», — написала Захарова и выразила уверенность, что украинская сторона использует это слово не в правильном значении.
Она напомнил, что Кеосаян в 2008 году «почти умер», когда в прединфарктном состоянии попал на операционный стол. «Но вопреки очевидному диагнозу, вопреки печальной наследственности, забравшей его отца в 57 лет, он тогда не просто выжил, а прожил на всю катушку больше 15 лет и родил еще трех детей», — добавила представитель МИДа.
Жена 59-летнего Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому в ночь на 9 января. Он попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Кеосаян снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», а также работал телеведущим в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Хватит молчать!» на РЕН ТВ и «Международная пилорама» на НТВ.
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