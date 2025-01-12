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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Илон Маск обвинил в пожарах власти Калифорнии

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Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: David Ryder / Reuters
Фото: David Ryder / Reuters

Причиной крупных лесных пожаров в штате Калифорния, вероятно, стали не климатические изменения, а безответственность властей штата, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети X.

«Если бы объяснение про изменение климата было верным, в Техасе, площадь лесов которого в два раза превышает площадь Калифорнии, было бы примерно в два раза больше лесных пожаров, уничтожающих дома», — написал он.

По его словам, проблема состоит в недостаточных противопожарных разрывах между зданиями — это определенное расстояние, не позволяющее огню распространиться дальше. Кроме этого, не были расчищены заросли кустарников и не было обеспечено необходимое водоснабжение.

Маск также назвал причиной распространения пожаров «ужасную бесхозяйственность на уровне штата, округа и города».

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Фото:roscosmos_gk / Telegram

Лесные пожары в Лос-Анджелесе бушуют с 7 января. Они охватили, в частности, районы Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу, а также Итон и Херст. В районе Большого Лос-Анджелеса площадь возгорания достигла 39 тыс. акров (15,8 тыс. га), огонь уничтожил целые населенные пункты и свыше 12 тыс. зданий. По данным NBC News, жертвами пожаров стали 16 человек.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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