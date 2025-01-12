Экс-представитель Госдепа США по Украине призвал ее разделить

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Лучшим компромиссом для Украины в текущем конфликте будет признание, что она не может военным путем вернуть присоединенные к России новые регионы, заявил бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.

В качестве примера, как может быть реализован раздел Украины, он привел ситуацию с Восточной Германией после Второй мировой войны.

«В Конституции Германии было сказано, что объединение всех немецких земель не будет осуществлено военным путем, и, действительно, Восточная Германия

существовала как независимое государство <...> 40 лет, прежде чем Германия снова была объединена», — сказал Волкер.

Восточная Германия находилась под управлением советской военной администрации с 1945 по 1949 год. Это были Саксония, Тюрингия, Галле-Мерзебург, Магдебург, Анхальт, Бранденбург, Мекленбург и Передняя Померания. Это закончилось образованием двух германских государств — ФРГ (23 мая 1949 года) на западе и ГДР (7 октября 1949 года) на востоке Германии.

Избранный президент США Дональд Трамп также признал нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины.

В конце 2024 года президент Украины Владимир Зеленский допускал прекращение боевых действий без возвращения утраченных территорий при условии вхождения оставшихся под контролем Киева в состав НАТО.

Власти России выступают против вступления Украины в НАТО, президент России Владимир Путин в июне 2024 года называл отказ от интеграции в альянс одним из условий для переговоров. Среди других его требований — признание Крыма и новых регионов в составе России.