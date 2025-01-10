Космонавт Горбунов с МКС сделал фото пожаров в Лос-Анджелесе

Фото: «Роскосмос»

Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с орбиты пожары, охватившие Южную Калифорнию. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

На снимках видна линия огня и выжженная земля, окруженная сияющими фонарями города.

Лесные пожары, охватившие Южную Калифорнию с 7 января, продолжают угрожать тысячам домов. По данным местных властей, огонь уже распространился на площадь более 15,8 тыс. акров (около 64 тыс. кв. м) и не прекращает свою дальнейшую экспансию.

С запада Лос-Анджелеса огонь распространился на Малибу и Санта-Монику. Одним из наиболее пострадавших районов стал Пасифик-Палисейдс, престижный квартал Лос-Анджелеса, где сгорели тысячи домов.

Среди поврежденных объектов — жилища известных личностей, включая Пэрис Хилтон, Адама Броди и Мэнди Мур. Пламя также продолжает угрожать как минимум 28 тыс. домов в округе. Пожар признан самым разрушительным в истории города.