Следователи выехали в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Работа пожарных после взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, 25 декабря 2024 года (Фото: МЧС России / Telegram)

Региональные следователи и криминалисты выехали на место происшествия в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Северной Осетии.

«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр «Алания Молл» города Владикавказа», — говорится в публикации ведомства.

После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты осмотрят место происшествия и установят обстоятельства произошедшего, а также информацию о пострадавших, добавили в управлении.

Предварительно СК предполагает, что на месте взорвалась газовоздушная смесь.

Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился взрыв, в результате которого погибла одна женщина. По предварительным данным оперативных служб, это был взрыв газовоздушной смеси. Источники ТАСС уточнили, что в кафе на фуд-корте взорвался газовый баллон.

На место взрыва и пожара во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также в связи с происшествием организован оперативный штаб.