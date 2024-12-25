Следователи выехали в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
Региональные следователи и криминалисты выехали на место происшествия в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Северной Осетии.
«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр «Алания Молл» города Владикавказа», — говорится в публикации ведомства.
После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты осмотрят место происшествия и установят обстоятельства произошедшего, а также информацию о пострадавших, добавили в управлении.
Предварительно СК предполагает, что на месте взорвалась газовоздушная смесь.
Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился взрыв, в результате которого погибла одна женщина. По предварительным данным оперативных служб, это был взрыв газовоздушной смеси. Источники ТАСС уточнили, что в кафе на фуд-корте взорвался газовый баллон.
На место взрыва и пожара во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также в связи с происшествием организован оперативный штаб.
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