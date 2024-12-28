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Общество ,  
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В жилом доме на северо-западе Турции взорвался газ

Фото: tahirbuyukakin / X
Фото: tahirbuyukakin / X

В четырехэтажном жилом доме в провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошел взрыв газа, сообщает газета Türkiye.

После взрыва начался пожар, который удалось вскоре потушить. По данным газеты, в результате взрыва газа 13 человек пострадали, их госпитализировали. 

В жилом доме на севере Турции прогремел взрыв
Общество

В ноябре в пятиэтажном жилом доме в турецком Чомуре взорвался газ, один человек погиб. В результате ЧП ранения получили 16 человек, их доставили в больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в доме на улице Османчик. Взрывная волна повредила дома и автомобили поблизости.

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Турция взрыв газа в жилом доме пострадавшие
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