В жилом доме на северо-западе Турции взорвался газ

Фото: tahirbuyukakin / X

В четырехэтажном жилом доме в провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошел взрыв газа, сообщает газета Türkiye.

После взрыва начался пожар, который удалось вскоре потушить. По данным газеты, в результате взрыва газа 13 человек пострадали, их госпитализировали.

В ноябре в пятиэтажном жилом доме в турецком Чомуре взорвался газ, один человек погиб. В результате ЧП ранения получили 16 человек, их доставили в больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в доме на улице Османчик. Взрывная волна повредила дома и автомобили поблизости.