Пушилин сообщил о еще двух пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в ДНР
В ДНР в результате ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из Краснодара в Донецк, пострадали 29 человек, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале. Ранее было известно о 27 пострадавших.
Пушилин рассказал, что госпитализированы были трое пострадавших, остальные получили амбулаторную медицинскую помощь. «Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести», — добавил глава ДНР.
Авария произошла рано утром в районе города Иловайск на дороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка. Как сообщало МВД, 59-летний водитель автобуса «не учел дорожные и погодные условия» и превысил скорость, в результате потерял управление, выехал на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части, после чего автобус опрокинулся.
В результате ДТП погибли три человека. В МВД сообщали, что среди пострадавших четверо — несовершеннолетние. Пушилин писал, что пострадали три ребенка.
По данным МЧС, всего в автобусе находились 37 человек. Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что автобус опрокинулся на бок.
Неделей ранее, 5 января, в Карелии съехал в кювет и перевернулся туристический автобус, в результате травмы получили 16 человек, в том числе четверо детей. В МВД уточняли, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением на повороте.
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